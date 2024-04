Il libro di Peticchio sui Bentivoglio

Appuntamento domani alle 16.30 in Cappella Farnese, a Palazzo d’Accursio, per la presentazione del libro ’L’arte nella Bologna dei Bentivoglio e il Maestro di Ambrogio Saraceno’ (Patron editore) di Giovanna Peticchio.

Il libro, che vede la luce dopo cinque anni di ricerche, mette a fuoco il Rinascimento bolognese che è fiorito sotto la signoria dei Bentivoglio e gli artisti che erano in città in quel periodo. Non solo prendendo in esame i tre grandi pittori ferraresi che giunsero in città (Cossa, De Roberti e Costa), ma anche altri artisti, forestieri e non, che parteciparono a quel vivace ambiente multiculturale, ricostruendo la fitta rete di rapporti tra atristi e committenti. Peticchio poi offre anche una soluzione al problema scientifico relativo al Maestro di Ambrogio Saraceno.