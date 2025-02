Il libro di Tommaso Ebhardt e la storia di Prada: "Con il suo stile celebra il Made in Italy"

"Un inno al Made in Italy". ‘Prada. Una storia di famiglia’ è il nuovo libro di Tommaso Ebhardt, direttore di Bloomberg News Europa del Sud. Presentato nella serata di venerdì al Circolo Bononia, in dialogo con Piero Fachin, condirettore Quotidiano Nazionale, l’incontro "è stato un botta e risposta dinamico e ben accolto dai nostri soci", sostiene Rosanna Ghetti, presidente dell’esclusivo club in via Castiglione. Dopo i successi dei libri dedicati al manager Sergio Marchionne e al fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, Ebhardt ripropone lo stesso schema per la narrazione di un altro capo saldo dell’industria: la famiglia Prada. Molto più di una semplice biografia, il testo descrive la storia di uno dei più iconici brand della moda. "Col suo stile, Ebhardt decanta l’Italia e la sua cultura geniale e progettuale", dice Ghetti.

g.d.c.