Il libro postumo del carabiniere Willy. Presentazione nella ’sua’ caserma: "L’ode alla vita di un vero soldato"

Cercare il bello della vita anche quando, all’improvviso, questa ti tradisce. Volerne vedere i lati positivi. Scrutare una piccola luce anche nel buio più oscuro, perché la voglia di vivere deve resistere anche quando la vita stessa ti sta abbandonando. Di tutte queste emozioni, tra prosa, poesia e disegni, parla il libro del carabiniere William Chirivì, presentato postumo ieri mattina nella caserma di via delle Armi. L’appuntato scelto con qualifica speciale, in forze da tantissimi anni al V Reggimento carabinieri Emilia-Romagna, se ne è andato a 43 anni i primi di gennaio scorso, dopo aver lottato dal luglio precedente contro un male incurabile al cervello.

In quei mesi difficili in cui la vita gli è stata stravolta dal cancro, Chirivì ha scritto un libro, ‘3vs1’, pubblicato appunto postumo e presentato ieri. Tra le sue pagine, ha raccontato se stesso e come è cambiata la sua quotidianità dalla scoperta della malattia, e poi il suo progredire, condito da aneddoti su di sé, ma soprattutto tante pagine in cui Willy ha rivelato il proprio amore per la vita, anche in quel momento, a riprova di quanto le è rimasto legato fino alla fine. L’evento, alla caserma di via delle Armi, a cui hanno preso parte amici, colleghi e familiari, è stato fortemente voluto dalla moglie e dalle figlie di Chirivì, a cui lui ha dedicato il suo volume.

A parlare, nella sala di quel Reggimento che per Willy era una seconda casa, il colonnello Gabriele Stifanelli: "William lo diceva sempre che questa per lui era una casa e che era davvero un bellissimo ambiente. Se è così bello, però, anche esteticamente, lo dobbiamo proprio a lui che, con la sua inimitabile vena artistica, ha voluto rendere più accoglienti e calorosi alcuni degli ambienti del Reggimento: la sala mensa e la foresteria ne sono alcuni esempi. Aveva talmente tanti interessi e hobby che ci vorrebbero tre persone, oltre a me, per raccontarli tutti. Dedito al dovere, era un risolutore di problemi, sempre a disposizione di tutti".

Al colonnello Stifanelli hanno poi fatto eco le parole del dottor Carmelo Sturiale, il neurochirurgo del Bellaria che ha avuto Chirivì in cura nei mesi più difficili della sua vita: "Mi rivedevo spesso in William. Io medico, lui vero soldato. Entrambi combattiamo le cose negative della società per la pace e la convivenza umana. In tutti i mesi in cui gli sono stato accanto ho notato come, con lo spirito da soldato, ha dato tutto per combattere un nemico che sapeva essere più forte di lui. E lo ha fatto sempre con la forza dell’amore e dell’autoironia, come si evince anche dal suo libro. Avere pazienti coraggiosi come lui ci dà fiducia".