Il libro postumo di Campanini alla biblioteca-pinacoteca

Sabato alle 17.30 la biblioteca - pinacoteca Le Scuole ospiterà la presentazione del libro dal titolo ‘Mare calmo e felice viaggio. In margine a una polena’. Si tratta di un testo lasciato incompiuto da Graziano Campanini e ricomposto con la cura di Gian Luigi Saraceni per l’associazione Graziano Campanini. Il 10 febbraio Campanini avrebbe compiuto 72 anni e l’associazione, insieme al Comune di Pieve, intende ricordarlo pubblicando questi pensieri e annotazioni nati dalle suggestioni che gli offriva ogni giorno la polena, la scultura realizzata da Nicola Zamboni. Il libro è illustrato dai disegni di Gianni Cestari, amico di Graziano, che per l’occasione ha voluto arricchire quei pensieri con il suo inconfondibile segno grafico. Le opere di Cestari rimarranno in mostra nella pinacoteca fino al 31 marzo.