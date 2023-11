Il liceo Arcangeli entra in campo

Cogliendo l’esponenziale emergenza sociale dei femminicidi, realizzando l’educazione alle relazioni, 4 licei artistici e 200 studenti, si sono impegnati nella lotta agli stereotipi di genere per debellare la violenza sulle donne e raggiungere la parità di genere, obiettivo 5 dell’Agenda 2030. Sono il liceo artistico Arcangeli di Bologna (capofila), il Chierici di Reggio Emilia, il Volta - Fellini di Riccione e il Toschi di Parma. Le scuole hanno ottenuto il finanziamento della Direzione Cinema del Mim e del Mic (Cinema – scuola) e negli indirizzi: Audiovisivo multimediale, ognuna ha realizzato un corto con effetti speciali, live action, stop motion tridimensionale, alta tecnica, con la libera freschezza ed impegno degli studenti. L’Arcangeli presenta ’Una questione di principio’, il Chierici ’Scommettiamo’, il Toschi ’I mostri’ e il Volta - Fellini ’Ottone’. I lavori sono il frutto del progetto nazionale sviluppato in Pcto: ’Analisi e riflessioni per una progettazione consapevole e libera dagli stereotipi di genere’, partner è la Cineteca di Bologna, sul cui sito, a gennaio, saranno visibili i 4 corti realizzati dai licei artistici e il link per esprimere una preferenza. In modalità peer to peer, gli studenti si rivolgono come orientamento ai compagni delle medie, per capire cosa significhi per loro realizzare la parità di genere e il giudizio sui corti. Sui lavori esprimerà una valutazione anche la Commissione Parità e Diritti delle persone, dell’Assemblea legislativa regionale. Nel corto ’Una questione di principio’, una donna potrà far rinascere la terra, ma a condizioni contrattuali molto svantaggiose. La dirigente Maria Grazia Diana (Arcangeli- scuola capofila) spiega di essere "molto felice di poter vedere i risultati eccellenti degli studenti di 4 licei artistici della regione, uniti dalla passione per la produzione degli audiovisivi".

m.g.bo.