Davide Rondoni
Cronaca
Il lieto fine delle scuole Panzacchi. Inaugurazione e visite guidate
26 ago 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Dopo il lungo cantiere il plesso sarà svelato il 13 settembre. Porte aperte nella strutture. per tutti i cittadini.

Nuova vita, dopo un cantiere lungo e movimentato, per le scuole Panzacchi di Ozzano. Appuntamento, in viale 2 Giugno 49, sabato 13 settembre dalle 10. Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, annuncia l’amministrazione comunale, ci sarà la possibilità, per tutti, di visitare gli ambienti della nuova struttura, corpo scuola, palestra e auditorium, "progettata per offrire agli studenti un ambiente moderno, sicuro e stimolante per il loro percorso di crescita". Dal Comune sottolineano che "sarà un momento di festa e condivisione per celebrare insieme questo traguardo importante per la nostra comunità. Le visite guidate alla struttura proseguiranno anche nel pomeriggio".

Nel dettaglio, mentre la mattinata sarà accompagnata dalla banda del Gruppo musicale di Ozzano, si partirà alle 10 con gli interventi di Isabella Conti, assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola, Bruno Di Palma, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Luca Lelli, sindaco di Ozzano e Mariangela Corrado, vicesindaco. Alle 10.45 si parte con il taglio del nastro e la benedizione, alle 11 la visita al plesso. Il pomeriggio sarà aperto a tutti alle 15, 16.30 e 18 per visite guidate senza prenotazione.

z. p.

