Il linguaggio della musica con il rapper Manuel Fu Kyodo

Il Centro giovanile, tutti i venerdì, accoglie il progetto ’Anna e la sua strada’, proposto dall’Unione Savena-Idice e cofinanziato dalla Regione. Il progetto si immerge nella complessità dell’immaginario collettivo giovanile, spesso esposto a tematiche quali la stereotipizzazione e la percezione distorta del mondo del carcere minorile e della microcriminalità. Con la guida di figure esperte come il rapper Manuel Fu Kyodo Simoncini della rete Keep It Real e dell’associazione Libera Bologna l’iniziativa si sviluppa attraverso laboratori in cui ragazzi esplorano le sfide del loro contesto sociale con linguaggi attuali come quello della scrittura rap.

Il cuore del progetto risiede nel porsi in una situazione di ascolto reciproco in cui affrontare tematiche relative a legalità, antimafia, cittadinanza attiva e promozione di una cultura non violenta.

Un dialogo in cui analizzare i messaggi che la musica produce, mettendo in discussione alcune delle associazioni stereotipate che rendono affascinanti gli atteggiamenti mafiosi e violenti spesso veicolati dal panorama trap e dal mondo dell’intrattenimento in generale.

"Il nuovo centro di Monghidoro - spiega la sindaca Panzacchi - sta registrando tanta partecipazione ed è un luogo importante nel quale poter sviluppare laboratori e progetti educativi come questo. Attraverso la musica e, dunque, in maniera per loro coinvolgente i nostri ragazzi potranno così sviluppare riflessioni importanti sulla cultura della legalità e dell’ impegno contro le mafie ma anche sulla cittadinanza attiva e la promozione di una cultura non violenta, tematiche che sono al centro di ogni politica educativa".

I laboratori si tengono tutti i venerdì, fino al 10 maggio, presso il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Monghidoro, nei locali dell’Associazione Piazza Coperta in via del Mercato 12, dalle 16,30 alle 18,30.

Zoe Pederzini