Il Lions dona nuove attrezzature alla Protezione civile locale

Un passo avanti nella dotazione di attrezzature e di capacità di intervento per l’associazione Protezione civile Valsamoggia-Savigno che con una semplice cerimonia di consegna ha sottolineato l’entrata in funzione di una motopompa industriale e di una nuova motosega acquistate grazie al sosegno del Lions club Castello di Serravalle Bononia. "Queste nuove dotazioni – ha spiegato Luca Manicardi, presidente del gruppo che conta su un centinaio di volontari – sono per noi importantissime, aumentano le nostre dotazioni di sicurezza e vanno a tutela di tutto il territorio. Tra l’altro sono state acquistate a chilometro zero con un pensiero all’economia circolare. Ringraziamo tanto i Lions per aver pensato a noi e averci aiutato a dotarci nuovamente di strumenti che sono importantissimi nel momento del bisogno" dice ricordando i disastrosi e drammatici eventi alluvionali dello scorso maggio. "Preziosi equipaggiamenti - aggiunge - indispensabili per rendere più efficiente l’opera di soccorso che i nostri volontari portano alla popolazione colpita da calamità naturali non solo in Valsamoggia ma anche nei diversi scenari in cui siamo intervenuti come nel Nonantolano (esondazione fiume Panaro), nella pianura bolognese (fiume Reno) nelle Marche e da ultimo in Toscana a Campi Bisenzio", ha detto Manicardi nel corso della cerimonia alla presenza della presidente del Lions club Fabiola Alparone che ha spiegato come il club Castello di Serravalle Bononia sia da "anni vicino al territorio che cerca di supportare anche in caso di emergenze specifiche".

Ha sottolineato il valore dell’attrezzatura e l’importanza della formazione svolta attraverso continui corsi e addestramenti pratici anche il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno: "Ringrazio i Lions per la loro vicinanza al nostro territorio, che da sempre sostengono iniziative legate alla solidarietà, all’associazionismo e all’ambiente. Un grande ringraziamento va all’Associazione Protezione Civile Valsamoggia e ai suoi volontari sempre pronti ad aiutare quando c’è necessità o dove scatta l’emergenza. La generosità non è mai scontata e per questo vale sempre molto di più di ogni ringraziamento".

Gabriele Mignardi