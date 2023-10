Il Lions sostiene la lotta all’autismo

Quasi 1400 euro raccolti e donati all’associazione castellana "Castello Insieme per l’Autismo". Si è concluso così il primo evento dell’annata 2023-24 del Lions Club Castel San Pietro, che ha recentemente scelto come Presidente Nicolas Vacchi. La serata, svolta al ristorante Gastarea di viale Terme, ha visto al centro la presentazione del libro "Fa’ che il cibo sia la tua medicina" scritto dalla dottoressa Cecilia Scalabrino, biologa nutrizionista e socia del club. Seguendo lo spirito proprio alla comunità Lionistica, si è scelto di devolvere l’intero ricavato della serata a "Castello Insieme per l’Autismo", associazione rappresentata dalla sua fondatrice e presidente Francesca Marchetti.