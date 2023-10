Il locale chiuso alle 20: "La stretta? Ricorso al Tar"

"Faremo ricorso contro l’ordinanza che chiude ‘il Cucchiaio d’oro’ alle 20, per sei mesi. La misura provocherà all’attività una perdita di fatturato ingente, ci sembra di leggere un accanimento nei confronti di quella osteria".

L’avvocata Donata Malmusi parla a nome dei gestori de ‘Il Cucchiaio d’oro’, uno dei due locali di via Petroni che dovranno abbassare le serrande alle 20, fino al 15 aprile, a causa dalla stretta anti-movida decisa da palazzo D’Accursio. Una decisione presa a seguito del caso dell’ambulanza rallentata dalla folla.

Avvocata Donata Malmusi, qual è la posizione dei suoi assistiti?

"Il Cucchiaio d’oro ha già ricevuto due sanzioni da parte del Comune con la motivazione di ‘non aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare gli assembramenti’, eppure è praticamente l’unico locale che paga di tasca propria del personale addetto a gestire la folla davanti all’entrata. Proprio a seguito di queste sanzioni, abbiamo chiesto di essere sentiti dall’amministrazione, ma questa non si è nemmeno degnata di rispondere alla mia pec".

Con il taglio di orario subito, avete notato un calo negli assembramenti?

"Assolutamente no, e lo testimoniano i video che abbiamo girato: in via Petroni la situazione era uguale, se non peggiore, delle settimane precedenti all’ordinanza. A parte che l’ambulanza da cui è originata tutta la polemica non era bloccata ma aveva rallentato già dall’inizio di via Petroni, mentre il locale dei miei assistiti è alla fine della stessa strada. Ricordo poi che, davanti al Cucchiaio d’oro, non è mai successo un episodio di cronaca o una rissa, proprio per l’attenzione dei gestori a evitare problemi. Di sicuro, gli street tutor messi dal Comune io li vedo spesso appoggiati al muro a guardare il cellulare, non servono certo a scoraggiare gli assembramenti. Va trovato un equilibrio, insomma".

Come pensate di muovervi, a questo punto?

"Sull’ordinanza prepareremo il ricorso al Tar. Ma prioritariamente vorremmo confrontarci con l’amministrazione: in assenza di risposte, però, mi viene da pensare che vogliano prendere di mira il locale. Sottolineo che, per i gestori, chiudere alle 20 fino ad aprile, significa perdere centinaia di migliaia di euro di fatturato. Inoltre, il Cucchiaio d’oro chiude all’1, mentre altri nelle strade limitrofe continuano a lavorare fino alle 3. Insomma, riteniamo che l’ordinanza sia un provvedimento punitivo".

Andrea Bonzi