Il Locomotiv fuori casa punta sul pop doc

Sarà un’estate ricchissima di musica dal vivo, quella alle porte, con nuovi spazi che si aggiungono alla già ampia geografia sonora della città. In attesa della programmazione completa di Bologna Estate, uno dei club di riferimento, non solo bolognese della scena rock contemporanea, il Locomotiv, ha annunciato una serie di concerti che saranno ospitati nella cornice dei Giardini del Baraccano in via Santo Stefano 119/2.

L’attenzione è focalizzata, almeno con i primi appuntamenti confermati, sullo ‘stato delle cose’ del moderno pop nazionale, salvo l’eccezione della prima data, con una selezione di artisti già visti, in passato, sul palco di via Serlio dove il club ha casa. ’Locomotiv goes to Baraccano’, si chiama la rassegna, che sarà inaugurata il 13 giugno con il concerto dei Drab Majesty, un duo californiano che, come a contraddire l’immagine che vuole la musica della loro terra ariosa e soleggiata, porta invece in scena un cupo dark rock, ricco di romanticismo decadente, di passioni e amori complessi e contraddittori, che rievocano i fermenti pop gotici degli Anni 80. Unica data italiana, quella bolognese, per un gruppo fuori dalle mode con seguito sempre crescente, sia di chi amava la musica dei Bauhaus di qualche decennio fa, sia dei giovanissimi che ne apprezzano le melodie incombenti e seduttive.

Si prosegue il 18 giugno con Dente, esponente del movimento della giovane canzone d’autore, che porta a Bologna le canzoni del nuovo disco, ’Santa tenerezza’, una celebrazione come lui stesso ha detto, di una "urgenza espressiva", che esalta la delicatezza come maniera di vivere poetica e insieme irriverente, tra favole metropolitane e un elogio della provincia (lui infatti, vero nome Giuseppe Peveri, è di Fidenza), che è uno dei segni identitari di questa scuola pop italiana.

Realtà della quale fa parte, anche lui da molti anni, Giorgio Canali, cantante, musicista, parte importante della storia dei CCCP, oggi tornati così di moda, suona nel celebre ’Epica, Etica, Etnica e Pathos’, e talent scout, a cui si deve la produzione del primo di disco delle Luci della Centrale Elettrica. Il 24 si esibirà, come fa da tempo, insieme ai suoi Rossofuoco, in un concerto saturo di energia, travolgente, dal forte impatto sul pubblico.

Stesse emozioni che trasmette Emma Nolde, la più giovane tra gli artisti della rassegna, voce malinconica, capace di coinvolgere gli ascoltatori con testi e suoni apparentemente intimi, ma invece strettamente connessi alla migliore tradizione del rock’n’roll e del blues, che è la sua principale fonte di ispirazione. Al Baraccano porta il 27 giugno le canzoni contenute nel suo ultimo lavoro, ’Nuovospaziotempo’, frutto di riflessioni su quanto è cambiato il nostro rapporto con le geografie e con i ricordi da quando siamo diventati il centro della rivoluzione tecnologica digitale. Una delle artiste più raffinate e originali della sua generazione, voluta da Niccolò Fabi al suo fianco in tour, la venticinquenne Emma Nolde sarà sempre di più protagonista del pop italiano.

Tutti i concerti della rassegna iniziano alle 21 e i biglietti sono già disponibili in prevendita.