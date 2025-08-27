Il Lumière riparte con due prime visioni

Riapre oggi il Cinema Lumiére e propone subito due prime visioni, Una scomoda circostanza – Caught Stealing (USA/2025) di Darren Aronofksy e The Roses (USA/2025) di Jay Roach, con proiezioni dalle 18, entrambi film con coppie di attori davvero sulla cresta dell’onda.

In Una scomoda circostanza Hank Thompson (Austin Butler) era una promessa del baseball al liceo che ora non può più giocare. Nonostante questo, le cose sembrano andare bene: ha una splendida ragazza (Zoë Kravitz), lavora come barista in un locale malfamato di New York, e la sua squadra del cuore sta vivendo una sorprendente corsa al titolo. Quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente coinvolto in una situazione complicata.

Vede quali protagonisti due attori cult come Olivia Colman e Benedict Cumberbatch The Roses, sulla carta una famiglia modello. Theo è un architetto famoso, Ivy la fantasiosa chef di un ristorante, hanno due figli e la loro vita sembra scorrere per il meglio. Finché l’ultima monumentale creazione di Theo crolla davanti agli occhi di tutti, mentre il ristorante di Ivy diventa di colpo virale e, di lì a breve, super affollato. Equilibri, ritmi di vita e ruoli di potere si ribaltano, e la coppia entrerà sempre più in crisi fino a trasformare il matrimonio in un campo di battaglia, fatto di ripicche, battute al vetriolo, invidie, gelosie, litigate feroci e dispetti sempre più letali.

