Il luminare che ama l’arte "Volumi, statue e dipinti La mia casa è un museo"

di Gianni Leoni

"Dopo di me nessuno abiterà più questi locali. Dal cinque luglio scorso, la mia casa è diventata un piccolo museo di opere d’arte, di storia e di ricordi. Si possono ammirare assoluti capolavori dal 1400 ai nostri giorni, preziosissimi oggetti d’epoca, volumi, disegni, sculture e dipinti di inestimabile valore artistico. La fondazione, registrata dal notaio, porta il nome di mia madre: Isora Marmocchi Pesci". Il dottor Carlo Marmocchi, 90 anni felicemente archiviati, parla nel salone della bella dimora di via Acri 9, guardato a vista da santi e personaggi costruiti dal pennello e dallo scalpello di grandi artisti soprattutto del passato.

"Preferisco non fare i loro nomi per motivi di sicurezza, ma sono davvero molto orgoglioso della mia collezione e la consegno con piacere allo sguardo di chi saprà apprezzarla. Si compone di un centinaio di opere, almeno quaranta delle quali di altissimo livello. La mia segretaria, signora Caterina, che da anni gestisce le visite mediche, gestirà anche quelle artistiche. Posso dirlo con animo sereno: il mio cuore è un po’ stanco, ma sono molto felice perché ho finalmente realizzato tutto quello che sognavo di realizzare".

Un grande sogno, quello del medico, raccontato anche in un volume storico biografico, La mia Famiglia. Da Leonardo da Vinci ad oggi (Pendragon) . "Sono omonimo di un amico di Leonardo, quel Carlo Marmocchi autore del quadrante della torre di Palazzo Vecchio, a Firenze, intorno al 1475. Il libro parte da quegli anni e arriva fino ai nostri giorni. L’editore ne ha mandato una copia al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio. Entrambi mi hanno ringraziato".

Così dice Carlo Marmocchi, una lunga vita in camice, visite e ricette, pillole e siringhe, diagnosi, cure e consigli. A riporre definitivamente lo stetoscopio nella valigetta del dottore non ci pensa proprio ed anzi, ancora adesso, è impegnato un giorno dopo l’altro, come ieri, come l’anno scorso e come quello prima e ogni volta più indietro, una visita dopo l’altra quante ce ne stanno in 66 anni di onorata professione.

Dal lettino del suo storico ambulatorio casalingo, nel cuore antico della città, sono passati e ripassati i malanni di almeno tre generazioni di fedelissimi pazienti per buona parte di storiche famiglie bolognesi. Adesso si cambia. O meglio: si aggiunge. Perché salute e arte, insieme, rinfrancano il fisico e lo spirito.