Il lunedì nero del traffico. Tanti cantieri e niente taxi. Ingorghi in centro e in Fiera

È stato un lunedì nero per la viabilità cittadina. Un inizio settimana di caos in diversi punti di Bologna che ha reso difficile la giornata di buona parte dei bolognesi e impossibile raggiungere la propria destinazione nei soliti tempi di percorrenza. Gli ingorghi, in particolare nella zona fiera, in stazione e sulla tangenziale, hanno complicato una percorribilità già difficile a causa dai cantieri intorno a queste zone. L’incubo disordini nelle strade è diventato realtà alle 8 di ieri quando è iniziato lo sciopero dei taxi, durato fino alle 22.

All’arrivo in stazione, nella zona adibita ai taxi, la coda di persone in attesa è lunga e tutti sperano di ricevere informazioni. Solo un taxi è disponibile: è per i servizi di garanzia degli ospedali. Un ‘tutor’ è posto alla fermata ad aiutare, indirizzare e informare i passeggeri: alcuni ignari, altri consapevoli di quanto sta accadendo. Di fianco piazza Medaglie d’Oro la situazione rispetta le attese dei giorni scorsi e mentre sono fermi un signore in sedia a rotelle e alcuni ragazzi che si interrogano sul motivo della protesta.

Accettate le ragioni dello sciopero, i cittadini hanno preso d’assalto gli autobus oppure sono partiti alla volta – per chi è andato all’aeroporto - del Marconi express. Il volantino distribuito dalla ‘tutor’, è firmato da tutti i tassisti cittadini e al suo interno è contenuto l’attacco, in 9 punti, all’amministrazione e il richiamo all’attenzione dei clienti: "Una categoria inascoltata, dimenticata, ma pur sempre denigrata" è il titolo del volantino. I tempi di attesa, per chi deve effettuare una visita o ha un appuntamento al Maggiore, al Sant’Orsola, al Bellaria o al Rizzoli si attestano intorno ai 10 minuti. Questo ha permesso un’alternanza abbastanza veloce dei passeggeri sui taxi. Alcuni, spazientiti dalla situazione, hanno però preferito prendere soluzioni alternative: autobus, car sharing o auto privata.

La maggior parte di coloro che sono andati in fiera hanno scelto queste tre vie per raggiungere Cersaie, il salone della ceramica che ogni anno ospita migliaia di persone. E anche in queste aree non è mancato l’andirivieni di macchine, bloccate nel raggiungere i diversi padiglioni della kermesse in città fino al 27 settembre. A Bologna, quindi, la giornata di passione dovuta al temutissimo sciopero dei taxi ha visto consumarsi un viavai infernale di auto e mezzi pubblici, nonostante le misure – rivelatasi vane - prese dall’amministrazione per tentare di limitare il fenomeno. Coinvolti anche tutti gli automobilisti che hanno attraversato la tangenziale: minimo 45 minuti di percorrenza in totale.

Colonne di auto bloccate anche lungo la via Emilia e l’autostrada. In ogni caso, per i giorni di Cersaie è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti, presidiata dalla Polizia Locale nelle fasce d’orario di punta (8.30-10.30 e 17-19). Traffico e caos sono anche a causa della chiusura dell’uscita 8 della tangenziale nelle ore di punta.

Mentre per arginare i disagi e gestire al meglio l’impatto dell’evento fieristico su Bologna, sono state istituite navette gratuite. Questo non ha placato il disordine all’uscita della tangenziale, dove non sono mancate manovre ardite e il rumore dei clacson.

Le linee 28 e 35, come previsto, hanno garantito il trasporto fino alle 20.30 con una maggiore frequenza: un autobus ogni 5 minuti.