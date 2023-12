Il lungo addio a Giancarlo Tesini. Casini: "Un signore della politica"

Politici, dirigenti sportivi, ma anche tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Giancarlo Tesini. Ieri mattina nella palestra della Furla, in via San Felice 103, sono stati in tanti coloro che hanno voluto salutare l’uomo che con il modo di fare, il suo impegno, la sua dedizione, ha contribuito a fare il bene di Bologna. Parlamentare di lungo corso, ex ministro e politico di spicco nel panorama bolognese, ma anche presidente onorario Sg Fortitudo e grande appassionato di sport, Tesini è scomparso la settimana scorsa, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi familiari, in primis la moglie Maura, i figli Mario ed Enrico, ma anche in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato.

"Senza di lui Bologna è più povera – ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, presente insieme al gonfalone del Comune –. È stato una figura istituzionale, ma anche un educatore, un organizzatore della vita sportiva". Davvero tanti i politici che hanno reso omaggio a Tesini tra cui il senatore Pier Ferdinando Casini: "Si conclude qui, proprio nella palestra della sua amata Fortitudo, il suo viaggio. È stato un uomo integerrimo, un signore della politica, che ha sempre cercato di fare il bene delle gente e dei giovani". Poi a parlare è stato Walter Vitali, ex deputato e già sindaco di Bologna. "Se ne va un galantuomo della politica, un uomo che ha sempre guardato oltre gli schieramenti, facendo il bene dell’Italia, di Bologna e a livello sportivo del basket".

Presenti anche l’ex premier Romano Prodi e Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Confcommercio Bologna, mentre in rappresentanza del mondo dello sport, e in particolare del basket di cui Tesini erano grande appassionato, c’erano Giuseppe Sermasi per la Virtus e Stefano Tedeschi, presidente della tanto amata Fortitudo 103.

A fare gli onori di padrone di casa è stato Marco Calamai, vicepresidente Sg Fortitudo, che nel discorso che ha chiuso gli interventi ha sottolineato: "Perdiamo un gigante, un uomo che ha avuto sempre rispetto degli altri nella diversità, e che ha sempre agito per il bene comune e mai per quello personale".

La funzione è stata officiata da don Davide Baraldi che al termine della cerimonia ha anche riportato le parole di ringraziamento della famiglia per i presenti e per tutti coloro che in questi giorni hanno testimoniato il loro affetto e la partecipazione al dolore della famiglia Tesini.