Il lungo ricordo del Salvemini. Musica, pensieri e immagini

Si apre oggi a Sasso Marconi, il programma delle iniziative collegate alla celebrazione del 33° anniversario della Strage del Salvemini (nella foto). Con appuntamenti di ricordo e riflessione legati allo sport, alle arti, alla musica, alle istituzioni, al mondo della scuola. Un cartellone di eventi al quale collaborano l’istituto Salvemini, comuni e istituzioni, associazione Vittime del Salvemini ed altri enti e associazioni. Tutti uniti nel ricordare quel 6 dicembre 1990 quando un aereo militare senza pilota si schiantò sulla succursale dell’istituto tecnico commerciale in via del Fanciullo provocando la morte di dodici studenti: Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi e oltre ottanta feriti.

Il programma di oggi prevede alle 18 nel salone delle Decorazioni del Borgo di Colle Ameno una rassegna di musica, poesia, danza per dare voce alla memoria collettiva con la regia de Le voci della Luna. Alle 21 al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio il concerto dell’orchestra giovanile dei Castelli diretta da Antonio Rimedio con Zambra Mora ed un programma di musiche dal Mediterraneo. Con la consegna dei riconoscimenti collegati al Premio di composizione musicale intitolato alle Ragazze e Ragazzi. Salvemini 1990. Nel corso della serata il musicista Manuel Zurria esegue brani per flauto solo ed elettronica. Nel programma di iniziative che continuano fino al 16 dicembre, sotto il titolo ’Un filo che non si spezza’, ci sono manifestazione di sport con i memorial di nuoto pinnato (3 dicembre a Bologna) e pattinaggio artistico (16 dicembre a Casalecchio). Poi con il coinvolgimento dei giovani e delle scuole la premiazione del concorso di arti visive per gli istituti superiori (4 dicembre a Casalecchio), e le numerose iniziative presso l’Istituto Salvemini il giorno della ricorrenza del 6 dicembre.

Poi la musica col concerto del flautista Manuel Zurria e i cori e orchestra sempre a Sasso (il 3 dicembre). E ancora Il ricordo nella musica nel concerto per la festa di San Nicolò a Zola (il 10 dicembre). Quindi le arti con le letture poetiche a Sasso e l’inaugurazione della targa artistica realizzata dagli studenti dell’istituto Arcangeli di Bologna presso la biblioteca di Zola (9 dicembre). Il programma completo su www.salvemini6dicembre1990.it.

g. m.