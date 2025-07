Il lungo viaggio dei gemelli Khan. Dal Pakistan alla vita sotto le Torri

Diecimila chilometri. È la distanza che Hassan e Hussain Khan, due gemelli pakistani, hanno percorso a soli quindici anni per sfuggire a un attentato dei talebani che, nel 2019, nel loro villaggio causò la morte di 130 bambini e adolescenti. Da quel momento, iniziò per loro una traversata lunga e durissima, a piedi e con mezzi di fortuna, che li ha portati fino a Bologna, dove oggi – dopo mille ostacoli – hanno aperto AzziPizza, una pizzeria d’asporto in via Frassinago. Un viaggio che li ha fatti crescere troppo in fretta: "C’è di tutto per chi tenta di attraversare i confini: chi ti aiuta in cambio di denaro, delinquenti che ti sequestrano finché non paghi, oppure chi promette passaggi sicuri senza sapere nulla davvero. A loro è successo tutto questo", racconta Alessandro Scalora, autore del libro ’Diecimila chilometri’, che verrà presentato oggi alle 19 da Frida nel Parco, in Montagnola, in collaborazione con la Libreria Ubik, in un dialogo tra l’autore del libro, la scrittrice Giulia Moscatelli e Hussain Khan.

"Spesso sono stati costretti a separarsi perché non avevano abbastanza soldi per viaggiare insieme, rischiando di perdersi per sempre – prosegue l’autore – Hassan ha attraversato la Macedonia nascosto sotto un treno merci: suo fratello temeva di non rivederlo mai più. Mi hanno detto che avevano messo in conto anche la morte, ma l’idea che potesse toccare all’altro… quella era la cosa più dura da affrontare".

L’autore sottolinea poi come questa rotta sia poco raccontata dalla narrativa italiana ed europea: "Conosciamo meglio i drammi di chi arriva dall’Africa, ma molto meno quelli di chi fugge dal subcontinente indiano o dal Medio Oriente". Da qui nasce l’urgenza di raccontare vicende come quella di Hassan e Hussain, che Scalora ha conosciuto tramite l’istruttore pizzaiolo del centro migranti minorenni in cui erano ospitati: "Questa è una storia che potrebbe appartenere a tanti, eppure è unica: è il loro percorso di vita. Non è facile lasciare tutto, affrontare un viaggio così lungo e complicato, e arrivare in un paese completamente sconosciuto. Eppure ce l’hanno fatta: da soli, così giovani, ora hanno aperto una pizzeria a ventuno anni. E oggi, a Bologna, si sentono accolti".

Alice Pavarotti