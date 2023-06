Il luogotenente Guarnieri saluta dopo quarant’anni nell’Arma

Il luogotenente Guarnieri lascia il servizio attivo dopo oltre 40 anni nell’Arma dei Carabinieri. Per ben 25 anni è stato in servizio alla stazione di Castenaso dove, ancora oggi, tutti lo ricordano con affetto per la grande dedizione e per l’impegno che ha profuso nel territorio. Proprio qui rintracciò e catturò, mentre era a spasso fuori servizio, un pericoloso latitante. L’8 giugno è stato l’ultimo giorno di lavoro per il Luogotenente Carica Speciale Domenico Guarnieri che, 60enne, ha lasciato il servizio attivo dopo oltre quattro decenni. Nativo di Rutigliano (Bari), si è arruolato come carabiniere ausiliario il 3 febbraio 1983, prestando servizio nella città di Firenze. Successivamente ha frequentato il 38° corso per allievi sottufficiali dell’Arma dal 1985 al 1987, nelle città di Velletri e Vicenza. Promosso Vice Brigadiere nel 1987 è stato destinato alla stazione carabinieri di Castenaso, dove ha prestato servizio ininterrottamente per oltre 25 anni, dapprima come sottufficiale e dal 1991, sebbene ancora giovane brigadiere, in qualità di comandante della stazione, incarico che ha retto sino ad agosto 2012.

Durante il periodo di servizio a Castenaso si è fatto particolarmente apprezzare dalla cittadinanza e dalle autorità locali per le sue qualità umane e professionali, sempre attento e disponibile alle esigenze e alla sicurezza della sua comunità, interpretando fedelmente il concetto della cosiddetta polizia di prossimità. Ne sono testimonianza i numerosi riconoscimenti e attestati di stima ricevuti negli anni, tra cui anche un encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna per la cattura a Castenaso, mentre si trovava libero dal servizio e con la figlia di pochi anni, di un pericoloso latitante ricercato a livello internazionale, responsabile di rapina e omicidio commessi all’estero.

Sempre in prima linea insieme ai suoi collaboratori, come in occasione della grave esplosione avvenuta il 28 luglio 2002, all’interno del polverificio Baschieri & Pellagri SpA, che solo per caso e per la tempestività dei soccorsi non ha comportato vittime. Dall’agosto 2012 ha prestato servizio presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Bologna. Insignito, tra le altre decorazioni ricevute, dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e della medaglia Mauriziana, indicativa di 10 lustri di carriera nelle forze armate. Sposato, con due figli e un nipote, continuerà a vivere nella cittadina di Castenaso.

Zoe Pederzini