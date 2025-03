Il lupo in pianura, un ciclo di incontri

‘Lupo e Pianura: tu chiamala, se vuoi, convivenza’: è il titolo dell’iniziativa del Giapp (Gestione integrata delle aree protette della pianura) che prevede workshop, visite guidate, pubblicazioni e docufilm. Un ciclo di incontri per esplorare il ritorno del lupo in pianura e il suo rapporto con l’uomo, per promuovere una cultura di convivenza.

Il primo incontro ‘Le aree di protette e il lupo: un inaspettato ritorno in pianura’ sabato dalle 9,45 alle 12,30 nella Casa della natura, area di riequilibrio ecologico La Bora, via Marzocchi a San Giovanni in Persiceto.

Il secondo appuntamento, dal titolo ‘Io non ho paura del lupo: l’importanza della cultura’ sabato 29 marzo, dalle 15 alle 17, nell’area di riequilibrio ecologico ‘Vasche dell’ex zuccherificio’, via Mezzo Levante, angolo via Bandita, a Crevalcore – Beni comunali e prevede la presentazione del libro ‘Io non ho paura del lupo’ e la visita guidata.

Infine il terzo incontro a Baricella nell’auditorium Europa, via Europa, per sabato 12 aprile, dalle 16,45 alle 19, e si intitola ‘Quando il lupo incontra l’uomo: complessità del recupero dei lupi feriti e vittime di bracconaggio’ con la proiezione del docufilm ‘Il contatto’. È la storia di due cuccioli di lupo dal centro di recupero di Monte Adone al ritorno in libertà.

p. l. t.