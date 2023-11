Il lutto e la solitudine di ’chi resta’ sulla terra

Una figlia attraversa l’esperienza dolorosa della perdita della madre: è il racconto di ’Chi resta’, il nuovo lavoro firmato da Matilde Vigna, attrice due volte Premio Ubu e Premio Eleonora Duse 2021, alla sua seconda prova da autrice e regista dopo il successo di ’Una riga nera al piano di sopra’, qui affiancata nell’ideazione e nella regia da Anna Zanetti. Interprete nel ruolo della madre è Daniela Piperno.

La produzione di Ert Teatro Nazionale, in collaborazione con La Corte Ospitale, va in scena in prima assoluta al Teatro delle Moline da oggi al 10 dicembre. I video sono di Federico Meneghini, le musiche originali, composte a partire dal testo, di spallarossa in dialogo con il progetto sonoro di Alessio Foglia e il disegno luci di Umberto Camponeschi. In parallelo Ert (nella collana Linea) pubblica ’Sopravviverci. Due pezzi sulla perdita’ che comprende ’Una riga nera al piano di sopra’ e ’Chi resta’.

Lo spettacolo che va in scena non parla della morte, ma "di noi dopo la morte – spiegano le autrici – cioè di chi resta e di chi ’va in cielo’, in quel viaggio misterioso e incomprensibile per chi rimane solo sulla terra". In scena una distesa di macerie, suolo di un pianeta sconosciuto dove si alza la voce di una donna ("Mamma?") che non sarà mai madre e non è più figlia, e rimane sola a ricostruire una propria vita a partire dai frammenti della vita precedente. Ed è la solitudine, la mancanza di un altro essere umano che reclami in nostro aiuto, la vera protagonista sul palco. La pièce affronta anche il tema urgente e attuale della solitudine di una generazione, esperta nella comunicazione, ma con evidenti problemi relazionali, delle responsabilità che la sommergono, della burocrazia post-mortem e di un dolore che divora tutto. Gli spettacoli sono alle 21, tranne il mercoledì (ore 19) e la domenica (18,30).