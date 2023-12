Il maestro di flauto Ivano Melato premiato con lo Stemma della Città di Molinella

Tradizionale concerto di Santa Cecilia dell’istituto musicale ’Adriano Banchieri’ al teatro Massarenti di Molinella. Dopo i saluti del direttore Matteo Montanari, gli allievi e i maestri si sono esibiti, per celebrare il 50° anniversario di attività, del Maestro Ivano Melato, ex primo flauto del teatro Comunale di Bologna. Proprio per festeggiare il Maestro, il concerto si è aperto con i vari gruppi di flauto, dai più piccoli ai più grandi. Si sono esibiti, poi, in successione, le chitarre classiche e, in ultimo, la ormai consolidata orchestra, diretta dal Maestro Luca Brunelli, con brani della storia della musica e del cinema.

Il Maestro, denominato affettuosamente ’il mago del flauto’ e che è anche un grande tifoso del Bologna Calcio, ha ricevuto, dall’assessore alla Cultura Margherita Carlotti, lo stemma ricamato della Città di Molinella. L’assessore, consegnando il prezioso manufatto e rivolgendosi al Maestro, lo ha definito: "Una vera e propria istituzione per la comunità".

A fine serata, il direttore Montanari, ha sottolineato la qualità di tutti i gruppi dell’istituto che, grazie all’impegno costante dei vari Insegnanti e al supporto dell’Amministrazione Comunale, continua ad essere, da molti anni, una importante realtà cittadina.