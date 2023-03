Il maestro madrelingua affianca i colleghi "Fondamentale collaborare fra di noi"

Tra i protagonisti di questo progetto abbiamo intervistato Mr Andrew T. Morris, insegnante madrelingua che ha affiancato i nostri docenti affrontando in lingua inglese vari argomenti. Per fare in modo che i docenti possano lavorare al meglio è necessario, sostiene Morris, ridurre il divario tra conoscenza della lingua straniera, da parte del docente disciplinare, e conoscenza della materia da insegnare, da parte del docente di lingua inglese. Importante la possibilità di sperimentare, durante il triennio, lo studio di una materia in lingua inglese, giungendo alla scelta delle scuole superiori. Il successo di questa esperienza nella nostra scuola è dovuto, oltre che alla competenza dei docenti, anche al clima positivo in classe: il Clil favorisce la realizzazione di lezioni dinamiche, simili a workshop, e favorisce la partecipazione di tutti perché particolare risalto viene dato alla comunicazione, attraverso cui si perfeziona la grammatica.

IIC: S. Anatra, A. Barbi, G. Barlozzari, M. Beuri, G. Cacciari, C. Caprioli, V. Carella, M. Emili, J. A. Fanti, C. Frascella, G. Horozian Dini, M. Gherardi, V. Lisi, L. Ricci Picciloni, D. Salicetti, D. Santi