Il maestro Novi va in pensione, foto con gli ex alunni

Foto di fine anno a sorpresa alla scuola elementare Piero Bertolini di Riale dove un folto gruppo di ex alunni, già adulti, non ha voluto mancare alla festa di fine anno scolastico che ha coinciso con il collocamento a riposo del loro amato maestro Sandro Novi. Una giornata di allegria alla quale hanno partecipato alunni, insegnanti, personale scolastico e genitori che con i loro figli fanno capo a questo istituto che ospita il ciclo completo dell’istruzione primaria per i bambini residenti nel circondario di questa frazione di Zola Predosa. Il maestro Novi, ha raggiunto quota 41 anni di servizio per la volontà di portare i sui ragazzi e ragazze della Quinta B fino al completamento delle elementari. Ed ha condiviso il saluto delle autorità intervenute nell’occasione con la collega maestra Maria Chiara Cenni, già autrice di un libro sulla didattica della comunicazione che ha ispirato tanti giornalini di classe come The secret news della classe Quinta B della scuola Bertolini.