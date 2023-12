Il magico volo dei droni. Luci, colori ed emozioni. Il cielo si illumina sopra la Montagnola

Il cielo sopra Bologna ieri era illuminato da un mosaico mozzafiato di cinquecento droni: ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’. Volavano all’unisono. Danzavano sulle note di Cesare Cremonini, del Valzer dei fiori di Cajkovskij e Sul Bel Danubio Blu di Strauss. Uno spettacolo firmato Illumia e Bologna Festival, un omaggio alla città con i droni che hanno impresso, tra le stelle, i simboli di Bologna. Si sono alzati in volo e hanno preso la forma di un regalo, che aprendosi è diventato San Petronio, il Nettuno, le Due Torri e San Luca. Tre "droni show" da dodici minuti (alle 17,30, alle 19,30 e alle 21,30) hanno tenuto piazza VIII Agosto, gremita, con il naso all’insù e il fiato sospeso, tra applausi ed espressioni di meraviglia. Presenti, a ogni esibizione, circa 7-8mila persone, aumentate anche leggermente per lo show finale in serata.

"È stato un importante ritorno alla tradizione dell’anno scorso – commenta Marco Bernardi, presidente di Illumia –. Volevamo far alzare gli occhi al cielo a Bologna. Affannati nelle faccende quotidiane, non abbiamo mai il tempo di guardare verso l’alto. Ci siamo riusciti: la piazza è piena".

Nato da un’idea artistica di Maddalena da Lisca, lo show è stato realizzato da Dronisos (rappresentato in Italia da Artech di Luca Toscano). Dopo il Requiem diretto dal Maestro Riccardo Muti lo scorso Natale, Bologna Festival e Illumia hanno deciso di rilanciare nel Natale 2023 "un augurio di speranza per la città", spiega Francesco Bernardi, proprietario di Illumia. Cesare Cremonini, con le sue ‘Nessuno vuole essere Robin’ e ‘Poetica’, ha aderito subito all’iniziativa "con un’umiltà e una semplicità di cui gli sono veramente grato – aggiunge Marco Bernardi –. Vivo a Bologna da 47 anni e non ho mai incontrato nessuno che ami la sua città come Cesare".

Allo spettacolo era presente anche il viceministro Galeazzo Bignami: "È un regalo meraviglioso che Illumina fa alla città e non è il primo – dice –. ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ è particolarmente importante, lo si capisce da quante persone abbiano assistito allo spettacolo". I droni si muovevano, nel cielo, senza un pilota. È stato gestito tutto da un sistema automatico. Tre coreografi hanno realizzato le rotte affinché i droni costruissero le figure. Si è partiti da disegni fatti a mano, poi sono state realizzate le figure statiche e sono state riportate nel linguaggio dei droni. Successivamente sono state costruite le transizioni, cioè il passaggio tra una figura e l’altra. Durante la serata è stata lanciata anche una raccolta fondi: oltre l’impegno per l’associazione ’La mongolfiera’, c’è anche quello per salvare della torre.