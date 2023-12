Il Malpensa supera i mille iscritti: "Tanti eventi contro la solitudine"

Assemblea dei soci al Centro sociale Malpensa. L’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore comunale Michele Cristoni, è stato l’occasione per esaminare e approvare il bilancio di previsione del prossimo anno. Il presidente Luigi Dovesi ha letto una relazione sull’attività del centro, che quest’anno ha superato i mille iscritti.

"Il 40 per cento delle persone vive solo – ha detto il presidente - con tutti i problemi legati alla solitudine: il nostro centro risponde con tante iniziative alla richiesta di socialità: corsi di ginnastica, di pittura, viaggi, mercato bio, ristorazione e molto altro". Ma anche ‘Io cuoco’, l’iniziativa dedicata ai ragazzi disabili dell’Istituto Mattei e il pranzo delle persone fragili. Il ‘Caffè Amascord’, ginnastica mentale per le persone con qualche problema di memoria, è segnalata anche nei siti dell’Ancescao, l’Associazione che raccoglie 1360 centri sociali in Italia. Tutte le iniziative sono sostenute dal contributo del Banco alimentare.

"Dopo l’epidemia del Covid e l’ansia per le guerre in paesi non lontani - continua Dovesi-, quest’anno la nostra regione è stata colpita dalle alluvioni e il nostro centro non è venuto meno all’impegno solidale verso i centri sociali romagnoli colpiti".

Riguardo l’andamento contabile dell’anno in corso, il bilancio prevedeva un pareggio di gestione e un giro d’affari di 177mila euro. Alla fine dell’esercizio si prevede di arrivare a 200mila euro, con un leggero attivo. In quanto Associazione di Promozione Sociale (Aps), il centro ha ricevuto, negli ultimi tre anni, come aiuto post-Covid, 24mila euro di contributi, fra Stato, Regione e Comune. Il saldo attivo è di circa 95 mila euro, che verranno impiegati per fare ancora di più. Per tutte queste attività sono impegnati circa cinquanta persone, è previsto un piano di formazione ed è stata creata una Consulta di cittadini, coordinata da Rosario Paladino, per individuare nuovi progetti da sviluppare con altre associazioni.

"L’anno prossimo sarà un anno di cambiamenti, con il rinnovo dell’Amministrazione comunale, della Convenzione con il Comune e del nostro consiglio direttivo", conclude Dovesi.

Paola Giovannini