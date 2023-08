Il maltempo non ferma la festa Musica e stand nel borgo di Suzzano

Il tempo avverso di ieri ha costretto la Pro Loco di Cereglio ad annullare la prima serata della tradizionale Festa del Borgo, nell’antica frazione di Suzzano di Vergato. Nessuno scoraggiamento però, perché anche quest’anno, come da 35 anni a questa parte la festa, organizzata dalla Pro Loco di Cereglio, darà vita a una domeica di divertimento. Questa mattina alle 10, infatti, le vie e le piazzette del borgo si riempiranno di bancarelle di artigiani e di stand di gastronomia tipica.

A pranzo, oltre alla cena, saranno attivi i due stand gastronomici: nell’Aia Ristorante di Ca’ di Lama, grande casa torre simbolo della festa, i contadini del borgo serviranno a tavola gramigna alla salsiccia, grigliata di carne e l’immancabile friggione montanaro. Dalle 12 in avanti nella nuova Circus Aia saranno protagoniste le crescentine fritte, le tigelle e il gustoso fritto misto. Anche l’animazione e la musica dal vivo saranno concentrate in un’unica giornata: alle 15 ’Il Circo Viaggiante Show’ dove tre artisti di strada si esibiranno in maniera itinerante con le loro performance circensi. Alle 18.30 sarà la volta de ’Il Mondo Incantato’ uno spettacolo con due artisti che affascineranno con il loro varietà di effetti speciali magici con bolle giganti e siparietti comici.

Nel pomeriggio poi si aggiungono anche i giochi per bambini con i contadini animatori.

Alle 17 torna la musica dal vivo con Barakka Blues Brothers per un Aperiborgo eccezionale. e per concludera la domenica alle 21 il concerto de I Maeba.

Per tutta la giornata i visitatori potranno fare compere nelle bancarelle del mercatino artigianale e hobbisti.