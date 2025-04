Il mandolino di Avital incontra gli archi

Prosegue la rassegna di Musica Insieme che domani alle 20,30 ospita all’auditorium Manzoni il Maestro indiscusso del mandolino Avi Avital, che torna a Bologna dopo la sua ultima apparizione per Musica Insieme con il Pomo d’Oro nel 2021. Insieme al primo mandolinista della storia a vincere il prestigioso Concorso di Tel Aviv, ci saranno i Brooklyn Rider, un formidabile quartetto d’archi newyorkese formato da Johnny Gandelsman (violino), Colin Jacobsen (violino), Nicholas Cords (viola) e Michael Nicolas (violoncello).

In apertura di serata una celebre pagina di Luigi Boccherini ovvero il Quintetto per archi op. 30 n. 6 in do maggiore (G 324), composto intorno al 1780 e noto con il titolo ’La musica notturna delle strade di Madrid’. Il brano verrà proposto nella versione per archi e mandolino. Nel programma però spiccano due brani di un altro artista molto caro al pubblico di Musica Insieme: il compositore e violoncellista Giovanni Sollima, a cui il Maestro Avital è legato da tanti progetti: "Si è creato tra noi un forte legame musicale – conferma infatti il Maestro – grazie al nostro amore condiviso per le comuni radici mediterranee. Questo lo ha portato a comporre per me un Concerto per mandolino e un Preludio che eseguirò a Bologna". Si tratta del Preludio per mandolino solo, composto nel 2021. E poi ancora di Sollima sarà eseguito Four Quartets per quartetto d’archi, dedicato ai Brooklyn Rider, scritto nel 2018. Il programma prosegue con ’Time and Again’, opera del primo violino dei Brooklyn Rider Colin Jacobsen. Si passerà poi ai ritmi brasiliani del brano Obrigado per mandolino e quartetto d’archi, scritto nel 2011 dalla compositrice brasiliana, naturalizzata statunitense, Clarice Assad. Per concludere Arum dem Fayer (Attorno al fuoco) del compositore argentino Osvaldo Golijov, che ha un fortissimo legame con la musica klezmer.