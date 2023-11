Il manifesto di Despar per l’ambiente

Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, ha presentato il suo Manifesto di Sostenibilità e il nuovo brand ‘Cambiamo il domani’, che farà da cappello a tutte le iniziative promosse dall’Insegna che avranno al centro ambiente e persone. Il Manifesto, declinato in dieci punti, è la carta dei valori che racconta come il marchio dell’Abete interpreta il ruolo di impresa socialmente responsabile e sostenibile e che raccoglie i principi con cui Despar Italia intende tradurre le sfide della sostenibilità in azioni che caratterizzano e valorizzano le scelte di business e l’impegno per la creazione di valore sociale, ambientale e di benessere delle persone, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Come atto simbolico in occasione della presentazione del suo Manifesto di Sostenibilità, Despar Italia ha inoltre messo in campo la nuova iniziativa ‘Bosco Diffuso Despar’: si tratta di un progetto che contribuirà a rendere più verde il territorio e che, oltre alla sede di Despar Italia, coinvolgerà nelle prossime settimane in concomitanza del mese che ospita la Giornata nazionale dell’albero che si celebra il 21 novembre, anche le sei società aderenti al Consorzio. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto ‘One Tree Planted’ di Spar International, organizzazione di cui Despar Italia fa parte, che ha già visto piantare 32.440 alberi in 10 paesi dell’universo Spar.