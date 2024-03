Il Mantova ritenta la fuga. Ma c’è l’ostacolo Pro Vercelli

Dopo il combattuto pareggio di Novara, il Mantova vuole riprendere la sua corsa a pieni giri e chiede via libera alla Pro Vercelli. Dopo i risultati dell’ultimo turno, la formazione di mister Possanzini ha visto scendere a sei i punti di vantaggio su un Padova che non intende mollare. Proprio per questo i virgiliani devono proseguire il loro percorso ritrovando la brillantezza e l’efficacia che li ha proiettati in vetta alla classifica. Per il secondo incontro consecutivo in Piemonte, tra l’altro sempre in uno stadio dedicato a Silvio Piola, la compagine biancorossa è chiamata a fare i conti con la voglia di risalire la classifica dei blasonati bianchi, che al momento sono nella parte bassa dei play off e sono intenzionati a consolidare la loro posizione. Tra l’altro la squadra di Dossena è reduce dal brutto ko patito in casa della Pergolettese nell’ultimo turno e sembra avere smarrito la brillantezza che all’inizio del Campionato l’aveva fatta inserire tra le contendenti più interessanti del girone A.

Premesse che, però, il Mantova non deve guardare più di tanto, ma deve rimanere concentrato sulla sua prestazione, il solo punto di riferimento che può consentire alla capolista di continuare la sua corsa verso il grande sogno della serie B. In questo senso mister Possanzini, che ha sottolineato di avere visto un buon Mantova su un campo difficile come quello di Novara nonostante la mancata vittoria, chiede alla sua squadra di continuare a praticare il suo gioco offensivo e propositivo al di là di quello che potrà essere l’atteggiamento dell’avversario di turno. In vista del match odierno (fischio d’inizio alle 18.30) il tecnico biancorosso dovrà tenere conto anche delle tre partite in una settimana che attendono i virgiliani, che torneranno in campo già martedì 5 per ospitare la Virtus Verona prima di recarsi sabato 9 a Crema per affrontare il derby lombardo con una Pergolettese decisa ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.

(4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Celesia; Muroni, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori.