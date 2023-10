Il marchio Despar cerca un addetto

I concessionari del marchio Despar nel Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia cercano un addettoa alle vendite per il reparto di macelleria. Il luogo di lavoro si trova a Imola, in via della Senerina 12 (ex Viale Marconi 12): la figura dovrà occuparsi dell’allestimento del banco in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia delle attrezzature di lavoro), controllo della freschezza e conservazione dei prodotti, dovrà assistere la clientela nell’acquisto e riordinare gli spazi espositivi. Cosa si riceve: strumenti per lavorare nella massima sicurezza, corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica e training on the job e un’assunzione diretta con prospettive future. È preferibile l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare nella GDO o nella ristorazione. Contratto: lavoro dipendente tempo determinato. Orario: part-time. È richiesta una predisposizione al lavoro di squadra, doti relazionali, disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei fine settimana.