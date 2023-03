Il marchio punta sulla città Pam apre in Bolognina

Taglio del nastro per Pam Panorama, che ha inaugurato il suo nuovo supermercato in via di Corticella 101. Si tratta di uno spazio di 1.500 mq – con un ampio parcheggio – e che vede ora impiegati 35 nuovi addetti: prossima al 65° anniversario, la storica insegna della grande distribuzione conferma così la volontà di continuare a investire nel capoluogo emiliano, avviando al tempo stesso una serie di attività di vicinanza al territorio per supportare la comunità.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura in una città importante come Bologna, dove siamo presenti con 20 punti vendita – dichiara Andrea Zoratti, direttore generale di Pam Panorama –. La nuova apertura è stata l’occasione per finalizzare attività di vicinanza nel territorio che andremo a presidiare: contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante".

Nel nuovo punto vendita sono attivi il servizio spesa self e a domicilio, oltre ai moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay, Bancomat Pay, Postepay, Google Pay ed è possibile utilizzare le principali tipologie di buoni pasto. Ma non solo: oltre alla presenza di cinque casse tradizionali, ci saranno anche cinque casse self e la possibilità di acquistare biglietti ordinari settimanali o carnet 10 viaggi per i mezzi pubblici. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

"I clienti – aggiunge Lorenzo Seccafien, direttore operations di Pam Panorama – avranno a disposizione un assortimento ricco e completo per soddisfare tutte le esigenze di spesa e prezzi davvero bassi, in un ambiente pratico e accogliente. A Bologna la nostra insegna è sempre più presente: attivando iniziative all’interno del quartiere dove si trova il nuovo punto vendita vogliamo costruire un legame forte con i residenti".

Tante le iniziative predisposte da Pam, come la donazione per l’acquisto di beni di prima necessità alla parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, l’acquisto di materiali utili per la didattica all’Istituto Comprensivo 5 e le donazioni alla Croce Blu Bologna per il trasporto degli infermi e all’Associazione Piccoli Grandi Cuori. Così come ha supportato le squadre giovanili della Fortitudo Bologna Accademy e attivato un’importante convenzione con i Musei Civici di Bologna che permetterà alle famiglie con bambini di poter usufruire gratuitamente, in modalità riservata ai clienti Pam, di visite ai musei e laboratori didattici due fine settimana al mese.