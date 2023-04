Il ‘Marconi’ guarda al futuro "Qui il primo vertiporto in regione"

Nessun film o romanzo ambientati nei più remoti spazi della galassia. Oggi, parlare di "taxi volanti" non è più fantascienza: all’aeroporto questa modalità di trasporto potrebbe diventare realtà. È in corso lo studio di fattibilità di UrbanV per collegare in modo rapido, sicuro e sostenibile – con velivoli elettrici a decollo verticale – il ‘Marconi’ e i principali punti di interesse della città e della regione.

La proposta di realizzare il primo vertiporto in Emilia-Romagna (una zona per decolli e atterraggi verticali) punta così a un’infrastruttura che potrà fare da apripista a iniziative analoghe su tutto il territorio, in coerenza con il piano strategico nazionale di Enac Advanced Air Mobility. E favorire sia lo spostamento urbano e regionale di turisti e viaggiatori d’affari, sia il trasporto merci e trasferimenti in ambito sanitario.

La realizzazione non partirà prima di due anni, ma "oggi mettiamo la prima pietra simbolica in un percorso che ci porterà ad avere un vero vertiporto a Bologna – conferma l’ad del ‘Marconi’, Nazareno Ventola –. Siamo in fase di analisi, per identificare i siti eventuali, al di là di quello aeroportuale, in zone ancora da definire. Questi oggetti coprono una distanza di un centinaio di chilometri e bisogna perciò creare una rete di punti all’interno del territorio perché siano ben collegati. Parliamo di una modalità di trasporto che si offre a un settore di nicchia, ma fondamentale per integrare gli strumenti del futuro".

Come sarà il trasporto aereo di domani? "Spostamenti rapidi, in piena sicurezza, a bordo di mezzi alimentati solo a batteria, che garantiscono la massima silenziosità – spiega l’ad di UrbanV, Carlo Tursi –. Alcuni velivoli si spostano in ambito urbano a una velocità di circa 100 kmh; altri, su distanze maggiori, intorno ai 200 kmh". Esisteranno poi "varie configurazioni adatte alle diverse necessità e al numero di passeggeri – continua Tursi – che possono variare da uno a quattro, ma anche qualcosa in più".

I motori elettrici permettono bassi costi di esercizio e impatto ambientale vicino allo zero. "Bologna è terreno di sperimentazione – afferma il sindaco Matteo Lepore –. Noi come città ci siamo e speriamo abbia successo". Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Velocizzerà il trasporto di persone e soprattutto di merci, togliendo parte del traffico veicolare: sono investimenti giusti per arrivare primi e garantire nuovi servizi a chi fa impresa, business o ai turisti".

Giorgia De Cupertinis