Il Marconi regge al maltempo: voli confermati

L’aeroporto Marconi ha retto al maltempo. I voli previsti in arrivo e in partenza per la giornata di ieri sono stati confermati. Soltanto la partenza di alcuni voli è stata leggermente ritardata per gestire al meglio il traffico aereo nonostante il nubifragio in corso, ma tutto sommato i disagi sono stati contenuti.

Già nella mattinata di ieri, in ogni caso, il Marconi aveva avvertito i passeggeri di considerare tempi più lunghi da e per l’aeroporto: "Allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per martedì 16 maggio – facevano sapere –: si consiglia ai passeggeri che devono raggiungere l’aeroporto di muoversi di casa con largo anticipo".

Le cose erano andate peggio con l’ondata di maltempo del 3 maggio scorso, quando le forti piogge avevano causato un guasto alla cabina Enel di via dell’Aeroporto e il blackout generale, durato circa un’ora e mezza, aveva causato ritardi nelle operazioni di controlli ai gate e in generale di imbarco dei passeggeri, e così, di conseguenza, nei voli in partenza.

I disagi per chi ha viaggi in vista però non finiscono qui: piogge o no, è già stato dichiarato per questo venerdì, 19 maggio, uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore. Per questo motivo, è molto probabile che si registrino cancellazioni, ritardi e intoppi anche nei servizi aeroportuali dello scalo cittadino.