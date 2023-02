"Il mare rigetta la plastica buttata dall’uomo I rifiuti possono essere una nuova risorsa"

Abbiamo voluto intervistare un nostro compagno di classe, Francesco Borgatti, poiché ha realizzato un disegno particolare, forte, che vuole trasmettere un importante messaggio. Il suo disegno vuole ‘vandalizzare’ virtualmente l’opera ‘L.O.V.E’ di Maurizio Cattelan.

Che cosa rappresenta questo dipinto e cosa significa il dito medio?

"Rappresenta il mare che rigetta tutta la plastica che gli uomini hanno buttato nelle sue acque e mostra loro il dito medio".

Gli strumenti utilizzati?

"Ho utilizzato matite acquerellabili, acquerelli, tempere, fogli da lucido e fogli grandi".

Dipingendo hai provato rabbia, tristezza o ribrezzo nei confronti di chi compie questi gesti? C’è un messaggio che vorresti trasmettere loro?

"Fare questi lavori di arte la sera mi rilassa indipendentemente da cosa faccio. Il messaggio è quello di non buttare i rifiuti per terra, nel mare o dove capita ma di fare qualche passo in più per gettarli negli appositi bidoni: solo in questo modo si possono trasformare in una nuova risorsa".