Il maresciallo Fersini alla guida della stazione dei carabinieri

Cambio al vertice alla stazione dei carabinieri di Granarolo dell’Emilia. A metà settembre è arrivato il maresciallo Marco Fersini, 35enne, originario di Castro, nel Leccese. Dopo il corso marescialli a Firenze, Fersini ha fatto due anni da istruttore alla scuola allievi carabinieri di Campobasso. Da lì, poi, Fersini, nel 2021, si è spostato nella Bassa bolognese, alla stazione carabinieri di Budrio. Qui è stato vari anni nel ruolo di vice del comandante Fabio Accurso: in questi quattro anni a Budrio Fersini ha avuto modo di fare esperienza all’interno di una stazione dell’Arma, sia dal punto di vista organizzativo che pratico, e ha vissuto anche il dramma dell’alluvione. Non ha parenti nell’Arma dei carabinieri e ha scelto questo percorso di vita, come ha raccontato, per poter aiutare il prossimo, per essere a servizio della comunità.

Così il sindaco Alessandro Ricci: "A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Granarolo dell’Emilia rivolgo un sincero benvenuto al maresciallo Marco Fersini nel suo nuovo incarico di comandante della stazione dei carabinieri. Siamo certi che la sua esperienza e il suo entusiasmo saranno un valore aggiunto per il nostro territorio. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione, nel segno della fiducia e del dialogo, per garantire ai cittadini sicurezza, legalità e una presenza sempre attenta delle istituzioni".

Fersini prende il posto di Maria Luisa Privitera, che era arrivata nel febbraio 2023. La 38enne, siciliana, di Catania, aveva già una lunga esperienza nell’Arma, dove è entrata giovanissima dopo due anni di Scuola Sottufficiali a Velletri e a Firenze, una laurea triennale in Scienze politiche e una specialistica in Criminologia, conseguita all’Università di Bologna. Aveva svolto il suo primo servizio di cinque anni a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Ora la Privitera ha salutato la comunità di Granarolo ed è andata a lavorare all’ambasciata italiana in Turchia.

z. p.