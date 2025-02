Il martirio di Alessandra: "Padovani stalker feroce. Ora finge, non è pentito"

Giovanni Padovani "non si è mai realmente pentito" e ha messo in atto uno stalking "da manuale". Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello nelle motivazioni della sentenza (del novembre scorso) che ha confermato l’ergastolo per l’ex calciatore e modello, oggi 30enne, il quale nell’agosto 2022 uccise a martellate, calci, pugni e colpi di panchina l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi di 56 anni. Nemmeno dopo averla ammazzata si sarebbe pentito, scrivono i giudici: ha continuato infatti a infierire contro di lei. "Nessun pentimento ha mai manifestato in carcere e durante l’evolversi del processo". Padovani, sottolinea la Corte d’Appello, uccidendola l’ha punita per essere stato lasciato: "L’imputato ha considerato la vittima come un oggetto di sua proprietà, non come una persona". E ancora: "La reazione spropositata alla situazione in cui si trovava dimostra una altissima capacità a delinquere". Scrivono che "nessuna parte del volto e della testa" di lei "è stata risparmiata dalla violenza assolutamente brutale e feroce" di Padovani, "che mentre la colpiva la insultava ripetutamente" e "dimostrando la sua totale abdicazione da ogni istinto umano, chiedeva di avvicinarsi e le sferrava l’ultimo, violentissimo calcio al volto, pronunciando la frase ‘l’importante è che muoia lei’".

La difesa di Padovani negava l’aggravante dello stalking perché in alcuni casi l’imputato aveva dimostrato "di essere smarrito, disperato, incredulo di fronte ai comportamenti alterni della Matteuzzi". Ma per i giudici di Appello "tali deboli elementi", considerati nel quadro d’insieme, "scolorano diventando semplici momenti di sfogo, del tutto insufficienti per elidere la tipica, quasi da manuale, condotta di atti persercutori progressivamente più invasiva messa in atto in modo consapevole" da Padovani. E avrebbe anche finto malattie psichiatriche. Lo aveva ipotizzato, in lacrime, Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, in un’intervista al Carlino qualche giorno fa, definendo Padovani "diabolico e manipolatore". "Continua a sostenere la tesi della non piena capacità di mente – dice il legale della sorella, Antonio Petroncini –, non si assume alcuna responsabilità. Noi sappiamo che lui agito con coscienza e volontà, perfettamente capace di intendere e di volere, e ha simulato sintomi psichiatrici. Ovviamente non è credibile".

Nel frattempo, la sorella di Alessandra "non sta bene, e quando legge di Padovani che ‘fa il matto’ sta peggio – continua Petroncini –. Sa bene che non è matto e vedere che cerca di attribuire a patologie psichiche quel comportamento non può che aumentare il suo dolore personale, già di per sé molto intenso".

"La decisione risponde in maniera apodittica al tema legato alle condizioni di Padovani al momento del fatto – le parole dell’avvocato difensore, Gabriele Bordoni –, non dimostrando alcun interesse ad approfondirlo. Anche sulle aggravanti risponde negativamente a tutti i quesiti, esprimendo logiche e valutazioni diverse rispetto a quelle della sentenza di primo grado. La sottoporrò quindi al Giudice di legittimità".