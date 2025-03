Il Matis chiuso per 15 giorni

Serrande abbassate per quindici giorni al Matis.

Nello scorso weekend la Divisione amministrativa della polizia (Pas) durante un regolare controllo di routine all’interno del locale di via Rotta ha riscontrato una presenza eccessiva di persone: 120 in più nello specifico rispetto alla capienza massima del club. Così il Questore ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni in base all’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per violazione amministrativa e surplus dei presenti.