Il matrimonio artistico tra acquerelli e poesie

Dopo l’inaugurazione della mostra legata al premio Ilario Rossi andata in scena ieri alla sala Ivo Teglia, un altro evento artistico completa l’offerta del fine settimana. Oggi alle 11 inaugura nella Sala consiliare del Municipio, la mostra di Mara Guerrini. I suoi acquerelli si mescoleranno con le poesie di Gian Luigi Zucchini, in un impasto lirico particolarmente caldo e suggestivo. La mostra è anche un omaggio al professor Zucchini che il 12 maggio compirà gli anni. Zucchini è cittadino onorario di Monzuno e lo è diventato per avere tenuto, nel territorio comunale e per tanti anni, conferenze e attività nel campo dell’arte. "E’ un piacere offrire al pubblico questa mostra in cui gli acquerelli si fondono con la poesia – spiega l’assessore comunale alla Cultura Ermanno Pavesi (nella foto) –. E’ un omaggio a Gian Luigi Zucchini e a Mara Guerrini con cui in questi anni abbiamo operato in favore dell’arte". Saranno possibili visite su prenotazione telefonando al numero 338/5055363.