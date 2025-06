Il mattone degli ambulanti per il muro di San Martino

Mille euro per la ristrutturazione del muro di contenimento in fondo al prato della chiesa di San Martino, su via Panoramica a Casalecchio, crollato a metà agosto dello scorso anno in seguito alle piogge abbondanti. È la cifra donata a monsignor Roberto Macciantelli, parroco di San Martino, dagli ambulanti del mercato settimanale di Casalecchio qualche giorno fa davanti ai mega blocchi di cemento che trattengono il terrapieno del giardino della chiesa e che attendono ormai da dieci mesi di essere sostituiti con il nuovo muro.

In questa piccola gara di solidarietà una parte importante l’hanno recitata le associazioni di categoria: l’Anva Confesercenti e la Fiva Confcommercio Ascom, che seguono i venditori ambulanti. "Già da alcuni anni – ha rivelato Manuela Pizzirani di Anva Confesercenti – per la festa di San Martino gli ambulanti del mercato settimanale tengono anche un mercato straordinario. In questa ultima edizione è emersa l’esigenza di fare qualcosa a favore del restauro dello storico muro di cinta del giardino della chiesa di San Martino, crollato con le piogge torrenziali. Ogni ambulante ha deciso di donare 100 euro del proprio incasso a favore delle spese che la parrocchia dovrà sostenere per ripristinarlo. Fiva e Anva si sono adoperate per far sì che questo contributo venisse erogato direttamente al parroco, mettendoci anche del proprio. I nostri sono ambulanti storici, hanno prodotti di qualità, arrivano da tutta la provincia e si sono detti: Nel territorio non si viene solo per prendere, ma anche dare, per restituire". E Chiara Raspanti di Fiva Confcommercio ha aggiunto: "È la prima volta che i nostri ambulanti vengono coinvolti in un’iniziativa di questo tipo e ci ha sorpreso lo slancio con cui hanno risposto. Il cuore dei nostri operatori batte sempre per la comunità che li accoglie e, soprattutto, li fa lavorare". Una donazione che arriva al momento giusto.

"Siamo giunti alla fase finale – ha rivelato monsignor Roberto Macciantelli, parroco della Chiesa di San Martino a Casalecchio –: sabato scorso sono arrivate le ultime carte. Preziosa la collaborazione del Comune di Casalecchio. Adesso si stanno preparando i preventivi di un’opera che ci restituirà il muro di contenimento com’era prima, in più rinforzato. Ci vorranno due mesi di lavori". "Sin dal primo momento – ha ricordato Claudio Baccolini, assessore al Commercio – i casalecchiesi si sono adoperati per il restauro del muro di San Martino. Questo degli ambulanti è un altro prezioso tassello". Nicodemo Mele