Il mattone piace, ma costa troppo E meno famiglie comprano casa

È un’accurata fotografia quella che Nomisma scatta nel suo sedicesimo rapporto sulla finanza per l’abitare. Rapporto presentato dall’ad Luca Dondi Dall’Orologio, da Marco Marcatili, responsabile Sviluppo, e da Massimiliano Colombi, sociologo e senior advisor della società, e che accende i riflettori sulle famiglie italiane e le loro esigenze. "C’è un indebolimento della domanda di acquisto destinato a riflettersi in un calo significativo delle compravendite, previsto da Nomisma nell’ordine del 14,6% su base annua" spiega Dondi Dall’Orologio, che sottolinea come "il calo sia già iniziato a fine 2022. Due capoluoghi di provincia hanno trainato la crescita del mercato residenziale italiano, cioè Bologna e Milano, ma che già da tre trimestri fanno registrare una flessione nelle compravendite. Un andamento negativo che si sta allargando a livello nazionale. Tant’è che il primo trimestre di quest’anno si è chiuso con una flessione dell’8,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Flessione che continuerà nel corso dell’anno, in particolare nel secondo trimestre, per poi attenuarsi leggermente negli ultimi mesi". Come emerge dal focus sulle famiglie, la casa resta una priorità per gli italiani (circa 3,1 milioni le famiglie intenzionate ad acquistarne una nei prossimi 12 mesi), ma pesa la perdita di potere d’acquisto. La capacità reddituale delle famiglie desta campanelli dall’allarme. Quasi la metà dei nuclei dichiara di avere disponibilità economiche appena sufficienti a far fronte alle spese primarie. E questo si traduce in una minore quota di chi riesce a risparmiare (33,8% nel 2023), con impatti diretti sulle tendenze legate all’abitare.

Lente di ingrandimento poi sulla locazione. Si assiste a una flessione dei nuovi contratti dopo la ripresa del 2022: le famiglie che hanno affittato una o più abitazioni per oltre sei mesi è passata dal 5,6% nel 2022 al 5% nei primi mesi del 2023. L’indagine di Nomisma conferma, inoltre, come per la maggior parte (56%) si tratti dell’unica soluzione possibile, a causa appunto della mancanza di risorse per accedere alla compravendita.

Non è finita. La quota di famiglie che nel prossimo anno prevede difficoltà nel pagare il canone di locazione è il 34,8% (+3% sul 2022). Scende lievemente il numero di quelle che dicono di avere difficoltà nel pagare le rate del mutuo (6%, contro il 7,5% del 2022), ma sale al 27,8% la percentuale di nuclei che, nei prossimi 12 mesi, teme di incontrare difficoltà nel rimborsare regolarmente le rate. Sulla propensione all’indebitamento delle famiglie, in particolare, Nomisma rileva che il 42,7% degli intervistati farebbe "sicuramente" ricorso al finanziamento, mentre il 35,2% si dice intenzionato a farlo "con buona probabilità".

