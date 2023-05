Il medico nominato dalla famiglia "Fondamentale chiarire il contesto"

Il conferimento dell’incarico ai periti e la formulazione dei quesiti cui le loro analisi dovranno rispondere è fissato per il 22 maggio. In quell’occasione, oltre al collegio nominato dalla Corte d’Assise, anche le parti civili potranno nominare i propri consulenti. E gli avvocati della famiglia Matteuzzi hanno anticipato l’intenzione di nominare lo psichiatra Sergio Isacco.

Dottore, come si procede in casi come questi?

"Credo si debba applicare al meglio la metodologia psichiatrica forense. Innanzitutto con un’anamnesi approfondita (cioè una raccolta di dati sul paziente ritenuti utili per la diagnosi, ndr) e un accurato studio della documentazione sanitaria emersa dalle cartelle cliniche delle case circondariali in cui è stato ristretto il signor Padovani, poi valutandone improvvisi cambi nel vissuto o nel riferito, comprendendo le eventuali circostanze che possono averli potenziati o favoriti".

L’obiettivo è fornire indicazioni precise alla Corte.

"Certo. E in conclusione bisogna vagliare con attenzione e poi confrontare tra loro i dati anamnestici e quelli clinici, incrociando infine il tutto con gli elementi già desunti dagli organi inquirenti, vale a dire video, registrazioni, messaggi".

Inutile fare ora un pronostico sulle tempistiche necessarie a tali approfondimenti: se ne riparla tra un paio di settimane.

f. o.