Il medico: "Salii da Isabella per darle il decoder"

Giampaolo Amato, tre giorni prima della morte della moglie Isabella Linsalata, si recò al negozio ‘Expert - Lucaelettronica’ per acquistare due decoder, che si riveleranno, in corso di indagini, uno degli elementi chiave rispetto a cui l’indagato ha fornito versioni contrapposte. Sentito al momento del rinvenimento della salma della moglie, la mattina del 31 ottobre, Amato aveva detto di averla vista la sera prima senza specificare i motivi dell’incontro. In un secondo momento, aveva aggiunto un particolare riguardante una visita all’occhio richiesta, a detta sua, dalla vittima. Captato mentre dialogava in cucina con entrambi i figli, emergeva per la prima volta un altro particolare: il decoder. Interrogato sulla giornata del 30 ottobre, l’indagato dichiarava agli inquirenti: "Al rientro dalla cena, Isabella come d’accordo mi ha suonato nello studio, perché ha visto la luce accesa, non era tardi. L’ho visitata e mi ha raccontato della cena (la donna era uscita con alcuni amici, ndr). Le ho detto che avevo acquistato due decoder. Lei mi ha detto che era stanca e l’ho accompagnata sopra. Ho messo il decoder nel mobile in salotto, vicino al televisore".

Sempre nell’intercettazione in cucina, il figlio gli chiedeva se fosse salito per portare il famoso decoder e se, nel momento in cui era uscito dall’abitazione, la madre fosse già a letto. Nella risposta a questa domanda, Amato si lasciava sfuggire che probabilmente era rimasto qualche altro minuto in compagnia della moglie. Una versione diversa rispetto a quella che poi rilascerà sotto interrogatorio.

c. c.