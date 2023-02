Il medico-scrittore che cura con i romanzi

"La lettura? Come una medicina. Cura tante malattie, a cominciare dalla depressione". Parola di dottore: Giampaolo Guida (nella foto con la sorella Gloria), medico di famiglia con studio a Casalecchio, la cittadina dove abita ancora la mamma e dove in ogni occasione importante si incontra con la sorella Gloria, attrice, oggi residente a Roma. Ed è proprio nella città eterna che questo medico, del quale era già nota la passione per il canto, ha ambientato il primo dei suoi tre libri che costituiscono la trilogia di romanzi storici ispirati al genio di Leonardo da Vinci, che a distanza di cinque secoli rivivono nella fantasia e nello studio del medico-scrittore attraverso le vicende contemporanee del professor Angelo Vallesi, discendente dello scienziato-artista del Rinascimento italiano.

L’ultimo libro di questa serie (Scripta Maneant ed.) verrà presentato con la partecipazione di Gloria Guida domani alle 17,30 alla Casa della conoscenza di Casalecchio, ovvero nella comunità dove l’autore da 34 anni esercita la sua professione di medico di medicina generale a servizio di oltre 1700 assistiti. "Questo terzo libro l’ho scritto durante il Covid, il periodo più difficile e traumatico per tanti miei assistiti. Una prova grande per tutti, dalla quale stiamo lentamente uscendo, ma tanto più stanchi", dice il dottor Guida che ad ogni libro ha dedicato circa due anni di lavoro. "La sera, la notte, le feste, è stata un’avventura entusiasmante che in realtà covava già da otto anni prima dell’uscita del primo libro, quello del 2016, ambientato a Roma. Ho un’ammirazione sconfinata per Leonardo e quel primo embrione era rimasto nel cassetto. La spinta a riprendere quell’idea è arrivata dal giro interno della cupola di San Pietro, vidi una porticina chiusa e provai ad immaginare cosa poteva esserci lì dentro...".

Da questo spunto parte il racconto fra chiese e palazzi della città eterna e il lavoro di Michelangelo, che emerge tra le pieghe delle vicende del professor Vallesi. Il secondo libro è ambientato a Urbino, e l’ultimo arrivato, fresco di stampa, intitolato ‘Dimensione da Vinci’ si svolge invece nel castello rinascimentale del Catajo, a Battaglia Terme: "Un monumento splendido, e anche poco conosciuto, con affreschi e spazi bellissimi, il luogo giusto per trasmettere anche il virus del bello. Scrivere durante la pandemia ha avuto per me una funzione catartica, mi ha aiutato a superare questi anni bui, e da qui può partire il contagio positivo delle cose belle", dice il dottore, che con la scrittura conta di arrivare là dove non arrivano le medicine.

Gabriele Mignardi