Il Mei festeggia 30 anni con la ’Guitar Week’ del Conservatorio

A trent’anni dall’inizio, nel 1995, a Faenza della sua avventura, che ha portato al riconoscimento, sia artistico che di mercato, della musica indipendente italiana, il Mei, Meeting delle etichette indipendenti, celebra questo anniversario arrivando a Bologna. L’occasione è l’edizione 2025 di Eufonica, la manifestazione, organizzata da BolognaFiere il 10 e 11 maggio, dedicata all’apprendimento e alla pratica musicale, da quella scolastica all’alta formazione, con uno sguardo molto ampio sia sul versante professionale che su quello amatoriale. Il Mei, attraverso una serie di incontri, convegni e concerti dal vivo, proporrà una panoramica su una scena che, nata nei piccoli club, è arrivata al vertice delle classifiche e ai primi posti del Festival di Sanremo.

Ma, proprio per sottolineare la sua identità di luogo di incontro dei linguaggi sonori più disparati, da quelli ‘popolari’ a quelli ‘colti’, Eufonica accoglie quest’anno anche una produzione del Conservatorio Martini, la Guitar Week, con la cura e la direzione artistica del Maestro Walter Zanetti (foto), docente di chitarra nell’importante istituzione culturale. Tra le sale di piazza Rossini e i padiglioni della Fiera, tra il 7 e l’11 maggio, andrà in scena un serrato programma di esibizioni di formazioni chitarristiche tra le più prestigiose del panorama nazionale, impegnate in repertori tra classica e contemporanea.

E lo strumento sarà il protagonista assoluto anche di Guitar Show, la rassegna dedicata ai costruttori che presenteranno in anteprima i nuovi modelli, oltre a proporre i marchi che hanno fatto la storia della musica. Grande spazio sarà riservato dalla manifestazione a una delle più celebri tradizioni artigianali e culturali della regione, la liuteria, con la presenza e il sapere dei maestri che creano oggetti ricercati e preziosi all’interno di botteghe che adesso si aprono a soluzioni tecnologiche che le proietteranno nel futuro, salvaguardando la loro esistenza e il loro sviluppo.

Tra le tante iniziative di un programma che si arricchisce ogni giorno, da segnalare anche la collaborazione con Semm Music Store, che porterà in fiera Best Art Vynil, il concorso che ogni anno premia, attraverso una giuria di addetti ai lavori, le più originali copertine di dischi di artisti italiani. Queste opere d’arte saranno al centro di una mostra antologica che ripercorrerà la storia della manifestazione, affiancando l’esposizione a laboratori nei quali i grafici insegneranno come realizzare la copertina perfetta. Tutto il programma è sul sito www.eufonica.it

Pierfrancesco Pacoda