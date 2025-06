Il Melograno, vent’anni di attività

Il centro diurno anziani ’Il Melograno’ di via Bentivogli compie vent’anni. Quella che un tempo era sede del cinema a luci rosse ’Vittoria’ e che, all’epoca, fu vista come un’impresa innovativa della cooperativa sociale Società Dolce, è diventata un insostituibile punto di riferimento e sostegno per tante famiglie del territorio. A festeggiare l’importante anniversario col taglio della torta, c’erano il presidente della cooperativa, Pietro Segata, la vicepresidente Carla Ferrero, il direttore sociosanitario dell’Ausl, Monica Minelli, e la presidente del quartiere San Donato, Adriana Locascio, gli ospiti, i familiari, gli operatori del centro diurno.

"Quando decidemmo di aprire un centro diurno per anziani, il primo affidato al terzo settore a Bologna – racconta Segata – fu una sfida di cui oggi possiamo dirci soddisfatti. Abbiamo contribuito a far sì che tanti anziani non autonomi siano rimasti nella propria casa, tra le proprie cose e i loro affetti. È il risultato vincente della collaborazione tra pubblico e privato e della rete dei servizi sul territorio, di cui la cooperazione sociale è un elemento di comprovata importanza".

Sono migliaia gli anziani che hanno trascorso giornate di socialità ed esperienze per il tempo libero nel centro diurno, persone non autosufficienti, che diversamente sarebbero rimaste isolate in casa: "Ogni ospite – spiega la coordinatrice Elisa Pozzarini – al mattino trova il nostro pullmino, che lo accompagna al centro. Gli operatori e l’animatrice organizzano attività per la stimolazione delle facoltà cognitive, dalla lettura del giornale, al cinema con film d’epoca, canzoni, pittura, ginnastica dolce e molto altro. Ognuno trova quello che gli piace. Poi c’è il pranzo insieme, l’igiene e infine il trasporto a casa".

Aperto da lunedì a sabato, il centro diurno ospita fino a 25 anziani e si integra con i servizi territoriali.