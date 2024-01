Il meloniano Brinati tira in ballo i vertici Tper: "Silenzio assordante sui disagi degli autisti"

"Silenzio assordante da parte dei vertici di Tper riguardo alle difficoltà dei propri lavoratori e sui ritardi riscontrati, da martedì scorso, da parte degli autobus nel trasporto pubblico locale con città 30". Così inizia l’intervento di Fabio Brinati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che cerca di scuotere l’azienda di Tpl sul tema dei nuovi limiti. "Ingiustificabile che ancora non si sia espresso nessuno dei responsabili di Tper per farsi sentire dall’amministrazione riguardo alle criticità che Città 30 sta creando ai bus, un comportamento inammissibile", continua il medico. Che poi aggiunge: "Forse Lepore non si è reso conto che la città è pacificamente in rivolta, ma per fortuna se ne è accorto il Mit che lo ha convocato. Ci chiediamo cosa abbia fatto finora per il trasporto pubblico, a parte scaricare le responsabilità dei ritardi dei bus sulla mancanza di fondi per il Tpl"