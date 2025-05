Il mercatino dei libri usati per riempire le biblioteche

È tornata l’iniziativa benefica "Il mercatino dei libri usati" organizzata dal comitato Unicef sezione di Medicina in collaborazione con il centro commerciale Medicì e con il patrocinio del Comune di Medicina. L’obiettivo della raccolta è quello di dare vita ai libri usati e con l’intero ricavato acquistare libri nuovi da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Medicina.

Gli appuntamenti, oggi, saranno negli spazi del centro commerciale Medicì dalle ore 9 alle ore 11.30. A fine 2024 sono stati consegnati circa 100 libri destinati agli asili nido e alle materne del territorio. Ad aprile sono stati consegnati 69 libri alle scuole primarie Vannini e Zanardi e nelle prossime settimane saranno consegnati 30 libri alla scuola Biagi.

Con il ricavato del mercatino di questo fine settimana, Unicef consegnerà anche oltre 60 libri alle scuole medie G. Simoni. Chiunque voglia contribuire può donare libri usati, esclusi testi scolastici ed enciclopedie, durante gli orari di apertura del mercatino. I libri per bambini in ottimo stato vengono valutati dai responsabili delle biblioteche scolastiche e, quando idonei, inseriti nelle raccolte didattiche per dare una nuova vita ai volumi.

z. p.