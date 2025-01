Il mercato contadino amplia l’offerta

Formaggi in arrivo al mercato di San Lazzaro. Il mercato contadino di Castel de’ Britti si amplia. Da qualche giorno alle due postazioni di vendita, presenti nel parcheggio di via degli Orti già da maggio dello scorso anno, se n’è aggiunta una terza specializzata nel commercio di latticini.

"L’arrivo di una nuova postazione specializzata nella vendita dei latticini – spiega l’assessore al Commercio, Vincenzo Manco – andrà ad accrescere l’offerta di prodotti disponibili in un’ottica sostenibile e attenta alla promozione del commercio di prossimità, e sarà un’occasione in più per i residenti di fare acquisti senza doversi spostare troppo da casa". Il mercato si svolge ogni venerdì nel parcheggio pubblico di via degli Orti, in prossimità della strada provinciale 7 Idice.