Il mercato contadino lascia la piazza

Grande novità, dall’altro giorno, in quel di Budrio con la nuova location del tradizionale mercato contadino settimanale. La Giunta ha infatti approvato la delibera che dispone il trasferimento del Mercato Contadino del martedì mattina da Piazza Filopanti all’area parcheggio di Via Giovanni XXIII, a ridosso dell’area verde, con l’auspicio di allargare ulteriormente il numero delle aziende partecipanti.

Il nuovo spazio, che già in passato è stato sede del mercato agricolo, secondo l’amministrazione si presenta oggi come la soluzione più idonea per garantire una maggiore fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini, grazie alla disponibilità di posti auto e alla vicinanza con zone verdi, mantenendo inalterata la giornata settimanale dedicata al mercato. "Lo spostamento del Mercato Contadino – dichiara la sindaca Debora Badiali – è frutto di un dialogo istituzionale aperto e costruttivo con gli imprenditori agricoli, che desidero ringraziare per il senso di collaborazione dimostrato. Un sentito ringraziamento va anche al Suap Terre di Pianura, che ha supportato il percorso tecnico-amministrativo in modo puntuale e competente".

La decisione arriva anche alla luce della prossima riqualificazione di Piazza Filopanti, che comporterà lavori strutturali, tra cui ripavimentazione, aree verdi e nuova viabilità, rendendo di fatto incompatibile l’utilizzo dell’area per l’attività di mercato. A sostegno dell’iniziativa, l’amministrazione ha inoltre confermato l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (ex COSAP) fino al 31 dicembre, con l’obiettivo di incentivare la presenza di altri produttori con le proprie bancarelle. "Siamo convinti – conclude la sindaca – che sostenere i mercati agricoli locali significhi sostenere non solo l’economia del territorio, ma anche i principi della sostenibilità, della filiera corta e del benessere alimentare. Il consumo consapevole di prodotti freschi e locali è una scelta che rafforza la nostra comunità e valorizza il lavoro di chi coltiva la nostra terra".

Le aziende agricole interessate a partecipare al mercato potranno presentare domanda secondo i requisiti previsti: modalità e regolamento sono consultabili sul sito del Comune.

