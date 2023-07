Il mercato della droga "Cresce il consumo di crack, ma l’eroina rimane la prima scelta"

Monica

Raschi

Uso di cocaina sempre più in crescita anche fra i giovani, così come lo è quello dell’alcol, magari in combinata con la coca e l’uso di eroina che non passa mai di moda. Queste sono le sostanze che i consumatori di stupefacenti bolognesi preferiscono, come emerge dai dati raccolti dall’Ausl.

Quali sono le caratteristiche del mercato bolognese?

"Osserviamo un trend in crescita per quanto riguarda gli assuntori di cocaina e alcol, molte volte con un uso combinato delle due sostanze. Ma, negli ultimi due anni, è cresciuto anche l’uso di crack, mentre rimane costante il numero di assuntori di eroina", spiega Marialuisa Grech, direttrice dell’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche dell’Ausl Bologna.

Può spiegare meglio?

"L’uso di eroina non ha grandi oscillazioni per quanto concerne la nostra presa in carico che, resta costante tra chi entra e chi esce. E’ cambiato il dato, diciamo, sociale: difficilmente ci sono decessi per uso di eroina come accadeva in passato e non c’è più il vissuto di degrado che abbiamo visto, sempre nel passato".

Quante sono le persone che sono in carico alla vostra unità operativa?

"Sono 3.500, tra la città e la provincia. Di questi le posso dire che il numero di chi usa eroina è resta il maggiore, ma solo perché chi fa uso di questa sostanza ha una percezione maggiore della dipendenza che non chi fa uso di cocaina. Infatti subito dopo gli assuntori di eroina, abbiamo in carico quelli che fanno abuso di alcol, al terzo posto c’è chi utilizza la cocaina".

Mi parli dell’hashish, visto che ne la polizia ne ha sequestrati (ieri, per chi legge) ben 439 chili.

"Di hashish c’è un uso molto ampio, nel senso c’è un grande numero di persone che ne fa uso, ma difficilmente si sviluppa una dipendenza. Però è sicuramente una sostanza di grande utilizzo. Molte volte si tratta di consumatori occasionali".

Di queste 3.500 persone che vi hanno chiesto aiuto, ci può fornire qualche caratteristica?

"Il numero maggiore è costituito da uomini, la fascia maggiore va dai 35 ai 45 anni: queste sono le età in cui arriva la consapevolezza del problema, anche se l’uso di sostanze è iniziato molto tempo prima, spesso in età adolescenziale".

A proposito di adolescenti e universitari, cosa ci può dire per quanto riguarda il consumo di sostanze?

"C’è un servizio che vede la partecipazione di Ausl e Comune, che si chiama Area 15, che accoglie gli under 24, la cui sede è invia de’ Castagnoli, proprio per intercettare anche gli eventuali bisogni degli universitari. Attualmente tra abbiamo 200 tra prese in carico e consulenze, magari richieste dai genitori. Osserviamo che nella fascia giovanile l’uso di cocaina e alcol aumenta, così come la poli assunzione. Una caratteristica dei giovani è che l’uso della sostanza che in quel momento è a disposizione: se c’è cocaina uso quella, se c’è alcol uso quello. Per fortuna da noi non ha preso piede il Fentanyl, che è un potentissimo analgesico".

Come sono dislocati i vostri servizi sul territorio?

"Oltre al Serd che è collocato nella zona Est e a quello che copre la zona Ovest, nel piano di riorganizzazione si è pensato di istituire un presidio anche nel quartiere Navile, per intercettare ancora meglio i bisogni. Inoltre c’è un servizio specialistico per chi ha problemi di dipendenza associati ad altre problematiche o che ha bisogni specifici".